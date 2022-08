„Přišlo mi to jako dřív, kdy jsem tu nastupoval v dorostu nebo žácích. Jsem moc rád, že přišlo hodně lidí. Nikdy jsem neviděl takhle zaplněný letňanský zimák. Zahřálo mě to na srdíčku," rozplýval se a s radostí si zavzpomínal na mládežnické roky. V Letňanech působil do patnácti let. „Trávil jsem tu celé dny, občas i přespal u ledařů. Tohle logo je pro mě nejhezčí v Česku," poklepával na dres.