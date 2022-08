Nečas se vrátil domů. Dechberoucí atmosféra, Žďár mi vždycky zůstane v srdci, rozplývá se

Znovu si zahrál zápas tam, kde vykročil k velké kariéře. Hokejista Martin Nečas se představil v pátečním charitativním utkání Hvězdy 2022 ve Žďáru nad Sázavou. Jako kapitán jednoho z týmů si užíval atmosféru vyprodaného čtyřtisícového zimáku, kde se do patnácti let zlepšoval v hráče světových kvalit. „Parádní, že jsem si tu mohl s kamarády zahrát. Taková akce si zasloužila parádní, dechberoucí atmosféru. Moc jsem si to užil," usmíval se 23letý útočník Caroliny.

Hokejové hvězdy rozzářily Žďár. Pastrňák, Voráček, Nečas a spol. nadchliVideo : Sport.cz

