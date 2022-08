Hvězdy rozzářily Žďár. Charitativní zápas s Voráčkem, Nečasem nebo Pastrňákem vynesl přes milion

Hned v sobotu ho čeká další exhibiční zápas, tentokrát v Letňanech při oslavách 20 let místního klubu. „Večer si dám dvě, tři piva a síly snad ještě zítra budou," doplnil. Za jeho tým skórovali někdejší mistři světa Jan Hlaváč či David Výborný a hned dvakrát David Pastrňák. „Měli jsme trochu starší tým, ale tak už si to mezi sebou domluvili kapitáni. Já jako kamarád musel hrát za Vorase, jinak by to ani nešlo," líčil bostonský útočník, jenž se zaskvěl ukázkovou akcí i při dodatečných nájezdech.