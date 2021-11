"Je to tak. Makali jsme celé léto, protože se Martin přestěhoval do Prahy. Viděli jsme se skoro denně," přikývl český útočník San Jose před zápasem s nabušenou Carolinou.

Nakonec to byl ale právě Hertl, kdo před vítězným gólem prostrčil puk pod rukou beka Iana Colea na ruského střelce Alexandra Barabanova. Sharks slavili výhru 2:1, kterou už zoufale potřebovali.

"Carolina má široký kádr, čtyři skvělé lajny i výbornou obranu. Nemáme takovou kvalitu, ale můžeme to dorovnat bojovností," prohlásil Hertl, který strhl i spoluhráče. Domácí pak přece jen vykutali vítězný gól v nastavení. Jen těsně poté, co vypršel trest obránci Caroliny Pescemu.

Zatímco Hurricanes jsou na vrcholu tabulky základní části, listopadové výsledky týmu z Kalifornie moc nepřidávají. Výhra, dvě porážky, výhra, dvě porážky, výhra, dvě porážky. Po pondělním úspěchu by tak teoreticky v zápasech s Ottawou a s Torontem mělo San Jose zase padnout...

Obránce Hájek se vrátil z farmy v Hartfordu do týmu Rangers

"Start byl super, ale teď to je nahoru a dolů. Vždycky máme jeden zápas dobrý a pak trochu polevíme. Myslíme si, že to půjde samo, ale ono to nejde," řekl Hertl pro NHL.com.