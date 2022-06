Rodák z Calgary přitom stihl tohle všechno teprve ve své třetí celé sezoně na scéně NHL. Čtvrtý hráč draftu z roku 2017 slavnou soutěž poprvé okusil paradoxně rovnou v play off ročníku 2018/19. Od té doby stoupá Makarova hvězda závratnou rychlostí. A mnozí si kladou otázku, kde je strop neustále lepších a lepších výkonů, které ofenzivně laděný bek podává.

"Nic nemůže být lepšího než tohle," vychutnával si Makar opojné pocity ze zisku Stanley Cupu. "Je to něco tak nereálného... Mám pocity, že jsme v nějaké videohře. Když jsem vyrůstal, měl jsem obrázek Stanley Cupu na stěně. Teď jsem ho před svou rodinou v hledišti vyhrál. O tomhle sníte," dodal Makar.

"A sníte o tom od těch okamžiků, kdy probíhají doma zápasy minihokejkami o ten domácí Stanley Cup - různé nádoby obalené alobalem. Vždycky si představujete, jaké by to asi bylo. Myslíte reálně na to, že se něco takového stane? Ne. A když se to pak stane realitou, jen si říkáte: 'Můj ty bože'," doplnil Makarův otec Gary.

Foto: Geoff Burke-USA TODAY Sports, Reuters Hokejosté Colorada po triumfu v Tampě pózují se Stanleyovým pohárem.Foto : Geoff Burke-USA TODAY Sports, Reuters

Makar ve své dosud nejlepší sezoně vykázal statistiky útočníka. V 77 zápasech základní části zaznamenal 86 bodů za 28 gólů a 58 asistencí. Ve 20 duelech play off přidal 29 bodů (8+21). I díky tomu má v dosavadní kariéře v NHL průměry více než bodu na zápas jak v základní části, tak i ve vyřazovacích bojích. Do 23 let věku stihli na Conn Smythe Trophy dosáhnout v minulosti jen dva hráči z obranných řad: Bobby Orr (Boston) v roce 1970 a Serge Savard (Montreal) rok před ním.

Jen tři obránci v historii NHL posbírali za jedno play off více bodů: Paul Coffey v dresu Edmontonu (37 v play off 1985), Brian Leetch v barvách Rangers (34 v roce 1994) a Al MacInnis za Calgary (31 v roce 1989). Makar je ale vůbec prvním hráčem, který vedle Norris Trophy, Conn Smythe Trophy a Stanley Cupu stihl v kariéře posbírat i Hobey Baker Award pro nejlepšího hráče univerzitního hokeje (2018/19) a Calder Trophy určenou nejlepšímu nováčkovi NHL (2019/20).

"Asi takhle... Před pár měsíci bych vám nejspíš vyprávěl o tom, že tenhle kluk už mě prostě nemá čím překvapit. Jenže on v tom zase pokračoval během play off. Je úžasně soutěživý, pro ostatní je to fenomenální spoluhráč. A vedle toho je to také skvělý člověk - skromný a tvrdě pracující, který nebere nic jako samozřejmost. Vážně neskutečný hráč. Někoho s takovým talentem a schopnostmi jsem dosud ještě neviděl. A dost možná už ani neuvidím," prohlásil kouč šampionů Jared Bednar.

Makar byl skvělý i ve finálové sérii, během níž bodoval ve čtyřech zápasech ze šesti odehraných a posbíral celkem sedm bodů díky třem brankám a čtyřem asistencím. Mimořádné představení předvedl ve čtvrtém zápase finále Západní konference proti Edmontonu, v němž se zaskvěl pěti body (1+4).

Foto: Geoff Burke-USA TODAY Sports, Reuters Vrchol hokejové kariéry. Pavel Francouz se Stanleyovým pohárem nad hlavou.Foto : Geoff Burke-USA TODAY Sports, Reuters

"Je vážně zcela mimořádný, jedinečný. Úžasný kluk. Navíc skvělý lídr a člověk. Co víc o něm říci? On je prostě nejlepší. Nevyměnil bych ho (do jiného týmu) za nikoho na celém světě," prohlásil jeden z tahounů útoku "Lavin" Nathan MacKinnon.

Makar sám ale dobře ví, že jedinec nezmůže v hokeji nic. Na týmový úspěch je zapotřebí mnohem víc. "Člověk jen kouká na kluky kolem a na všechnu tu práci, kterou do toho dávají. Erik Johnson, Nathan MacKinnon, Gabriel Landeskog, Mikko Rantanen, ti všichni už jsou tady nějakou dobu a prožili vzestupy i pády. Je neuvěřitelné být teď součástí toho všeho, když přišla odměna," řekl Makar.