Masakr, byly to krvavé války, vzpomíná Čech na rivalitu mezi kluby z NHL

Mrazí ho v zádech, jen si na to vzpomene. V nejslavnější hokejové lize světa sice Václav Nedorost odehrál v barvách Colorada necelé tři desítky duelů, ale rivalitu a Detroitem a vyhrocené duely nemůže ani po letech vyhnat z hlavy. „Kolem roku 2000 to byl masakr, to byly krvavé války," vzpomíná bývalý hokejista v pořadu Příklep na Sport.cz. V obou táborech se to hemžilo slavnými jmény. Nedorost vzpomíná, jak Detroit v sedmém utkání play off vyhrál nad Coloradem 7:0. „Ty týmy se neměly rády, bylo to vyhrocené, Ale bylo to generační, teď už to takové není," myslí si.

Nedorost vzpomíná na Colorado, příspěvek z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Článek Nedorost byl draftován Coloradem, není proto divu, že mu od té chvíle fandí a také mu přeje, že získalo Stanley Cup. „Budu jim fandit do konce života. Současný generální manažer týmu Joe Sakic byl můj parťák na pokoji, teď v klubu odvádí skvělou práci, tým sladil parádně," rozzáří se bývalý hokejista při povídání o organizaci Avalanche. Věští jí skvělou budoucnost. „Na dlouhé roky budou nahoře. A jestli se zvednou platové stropy, budou na špici ligy fakt na dlouho," dodává. Moderátor pořadu Příklep Honza Homolka, šéfkomentátor O2 TV, logicky vyzvídá, zda dá Nedorost k dobru nějakou z řady historek, které s hvězdnými spoluhráči zažil. „Pro mě jako pro zobáka tam moc historek nebylo. Já byl vyjukanej. To byl tak narvaný tým, že byl zázrak dostat se do něj a mně se to povedlo hned v první sezoně," vykládá nadšeně. NHL Český útok hitem NHL. V ohrožení je i Jágrův rekord Následně se posunul na farmu, v prvním týmu jej nahradil krajan Radim Vrbata. „Já už jsem se zpátky nedostal a Vrbič má v NHL odehráno tisíc zápasů. Spolu jsme to ale neměli v rovině nějaké rivality, prostě jsme střídali jeden druhého. Já potřeboval více hrát a na farmě jsem hrál hodně. Vrbič ke klukům taky skvěle zapadl, chytil to za pačesy," vzpomíná v pořadu Příklep Nedorost. Příklep s Dominikem HaškemVideo : Sport.cz Coloradu drží v NHL palce i redaktor Jan Škvor a to už od roku 1996. „Má našlapaný tým. Francík chytá dobře, do play off se dostanou. Mají hodně zraněných, museli lepit sestavu," naznačuje novinář, že se s Avalanche musí počítat i v této sezoně mezi nejlepšími. „Mají neskutečnou smůlu na zraněné, je jich strašně moc a jde o dlouhodobá zranění. Hodně na to doplácejí. Do play off ale proklouznou a až se marodi uzdraví, budou jedním z největších favoritů," doplňuje Nedorost. Příklep PŘÍKLEP: Než dělat křoví, raději skončit, vysvětluje Nedorost. V Mladé Boleslavi zůstává v jiné funkci