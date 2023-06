Zajímavý příběh. Hill totiž většinu kariéry pendloval mezi prvním týmem a farmou, nyní se však v brankovišti Vegas stává v klíčových momentech obrovsky platnou tváří. Ve čtvrtfinále play off proti Edmontonu musel nahradit zraněného kolegu Laurenta Brossoita a od té doby místo v brance nepřipustil nikomu jinému.

„Když šel do branky, tak se mi hrozně líbilo, jaký klid z něj vyzařoval. V obličeji mi připadá, že se furt usmívá. Neznám ho osobně, ale působí na mě jako velký kliďas. Navíc je to obrovské překvapení pro všechny. Je to brankář, o kterém nebylo moc slyšet," popisuje legendární Vokoun, dvojnásobný mistr světa.

Hokejový pořad Příklep na Sport.cz, jehož hostem byl dvojnásobný mistr světa Tomáš VokounVideo : Sport.cz

Hill v letošní sezoně naskočil do 42 zápasů a drží si průměr dvou obdržených branek na utkání. Maskovaný muž si také během letošního play off připsal i dvě čistá konta. „V dnešní době je každý brankář, i ten, co pendluje mezi farmou a NHL, vynikající. Pak už rozhodují další faktory. Dobrá situace a případné zranění," líčí Vokoun. „Adin má všechny předpoklady. Je velkej, dobře čte hru a puk z hokejky," pokračuje bronzový medailista ze ZOH.

Supertalent Floridy nečekaně mimo tým. Diskuse z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Jak bylo zmíněno, Vegas chybí už jen jeden krok k vytouženému Stanley Cupu. „Člověk na to nemůže nemyslet. Tohle je hokej. Hrajeme ho pro tyhle cíle. Nedají se jen tak vytěsnit z mysli. Přemýšlíte o tom furt, byť se snažíte soustředit na další zápasy či střídání," sdělil Hill po vítězství 3:2 v sobotním čtvrtém zápase na ledě Panthers. K pátému finálovému duelu dojde ve středu 14. června v 02:00 SELČ ve Vegas.

Podle hokejového experta Sport.cz Marka Burkerta je Hill jedním z velkých kandidátů na ocenění pro nejužitečnějšího hráče play off. „Vychytává výhry, a to je nejdůležitější," uvědomuje si. „Z kádru Vegas bych dále tipoval Jacka Eichela, pro kterého se jedná o první play off NHL v životě. Možná i Jonathan Marchessault, který od poloviny série s Edmontonem hraje fantasticky," poukazuje na další jména, která by v hlasování o Conn Smythe Trophy mohla uspět.