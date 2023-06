"Se sezonou jsem byl spokojený, protože jsem odchytal skoro 40 zápasů, ačkoliv jsem chtěl o trošku víc. Byl jsem ale i trochu zraněný. Každopádně tam byl posun oproti tomu předchozímu ročníku," řekl Mrázek, jenž zasáhl na nové adrese do 39 zápasů, v průměru inkasoval 3,66 gólu na zápas a měl úspěšnost zásahů 89,4 procenta. V Torontu přitom naskočil jen do 20 utkání.

"Myslím, že jsem nechytal vůbec špatně, i když to třeba tolik neukazují čísla ve statistikách. To je ale něco, co bylo zřejmé od začátku. Díval jsem se na to opravdu pozitivně a těším se zase na další výzvy v příští sezoně," doplnil Mrázek.

Fakt, že během přestavby propadlo mužstvo do ligového suterénu, bral s nadhledem. "Jak já vždycky říkám - všechno je, jak má být. A všechno ti nabízí své šance. S přestavbou mužstva Blackhawks se počítalo a jede se dál. Teď budeme mít první volbu v draftu a postaví se to všechno kolem Bedarda. Já se na to těším a doufám, že toho všeho budu také součástí. Potom se můžeme bavit za pár let i o play off," věří Mrázek.

Ví, že k byznysu NHL podobné veletoče patří. "Každý tým si tou přestavbou projde. Stejně tak tomu bylo v případě Chicaga v minulosti, pak přišli Jonathan Toews a Patrick Kane a Blackhawks vybudovali tým, který vyhrál v krátké době po sobě tři Stanley Cupy," připomněl dobu, kdy byl klub na výsluní a v letech 2010, 2013 a 2015 opanoval NHL.

Dlouholeté ofenzivní opory Kane a Toews už v klubu pokračovat nebudou. Zatímco Kane byl vyměněn již koncem února do New York Rangers, Toewsovi klub neprodlouží smlouvu, jak již dopředu avizovalo vedení. "Patří k historii toho klubu, tihle kluci jsou v něm za bohy. Co tam předvedli a dokázali, to tam bude už navždy. Bylo smutné vidět, že to skončilo," přitakal Mrázek. "Teď to ale začne zase nanovo Bedardem a uvidíme, kdo bude další."

Horečka v souvislosti s prakticky jistou jedničkou letošního draftu, od které se očekávají velké věci ihned po vstupu mezi hokejovou elitu, je dobře patrná. "Za hodinu (od výhry v draftové loterii) prodal klub sezonní vstupenky za dva a půl milionu dolarů. To hovoří samo za sebe. A já musím říct, že i když jsme hráli na spodku tabulky, tak jsme měli skoro každý zápas plno. Bylo jen pár duelů, kde fanoušků bylo méně, ale co předváděli po celou sezonu, to bylo vážně super. A věřím, že teď s Bedardem to bude ještě lepší," řekl Mrázek.

V Chicagu je spokojený po všech stránkách. "Je to výborné město na hokej, ale i na všechny další sporty. Lidé to tam milují, snaží se vás neustále povzbuzovat, i když se prohrává. A když vezmu Chicago jako místo pro život, tak musím říct, že jsme si to hodně užívali. Je to asi jedno z nejlepších míst, kde jsme kdy žili. Bydleli jsme ve městě, bylo to kousek do arény, nemohl jsem si vůbec stěžovat," pochvaloval si Mrázek.

Smlouvu má ještě na rok. A věří, že i příští sezonu prožije právě v Chicagu. "Tým byl spokojený s tím, jak se všechno vyvíjelo. Bavili jsme se i s agentem o tom, že mám teď v tuto chvíli smlouvu ještě na rok, ale když už ta přestavba začala, tak bych byl rád její součástí a chytal za Blackhawks i do budoucna. Celá ta organizace je výborná a já bych byl rád, kdybych nemusel působiště měnit," přiznal Mrázek.

Už nejsem nejmladší, ví Mrázek

Nijak si nepřipouští, že by měl v příštím ročníku chytat o svoji další budoucnost za mořem. "Vnímám to tak, že už nejsem nejmladší, takže vím, jak se na takové situace připravit, a to fyzicky i psychicky. Uvidíme, jak to bude. Člověk si to nesmí vůbec pouštět do hlavy. Bude to už moje dvanáctá sezona v NHL, takže vím, co od toho očekávat. Mohu říct, že jsem v těchto věcech hodně vyspěl. Ten náhled máte jiný než jako hodně mladý. Já jsem rád, že jsem tam mohl vydržet tak dlouho. A snad ještě nějaký ten rok vydržím," přál si jednatřicetiletý ostravský rodák.

V nadcházející sezoně by se mohl posunout v historickém přehledu českých gólmanů v počtu vychytaných výher za dvě velké postavy - Dominika Haška a Tomáše Vokouna. Se 150 vítězstvími z 334 zápasů ztrácí z pátého místa na třetího Romana Turka jen devět výher. Aktuálně pátý je i v počtu odchytaných utkání a uhájených čistých kont.

"Mohu už nyní říct, že za tu kariéru jsem dokázal, o čem jsem ani nesnil. Vždy jsem říkal, že není až tak těžké se do NHL dostat, ale udržet se tam. Bylo by krásné se dostat třeba až na pětistovku odchytaných utkání. Ale jede se postupně," zdůraznil Mrázek.

"Už se připravuju a trénuju, zatím samozřejmě mimo led. Do sezony ještě zbývá pár měsíců, tak si člověk mákne, aby byl připravený co nejlépe," doplnil Mrázek.