Špatná kondice mladých hokejistů je ostuda trenérů v klubech, tvrdí Hadamczik

U tohoto tématu se šéf svazu pořádně rozpovídal a rozohnil. „Tohle je ostuda trenérů v klubech. Chceme to změnit tím, že kouči dostanou přidáno na výplatě. Ať už u juniorky, dorostu nebo deváté třídy. Sebevědomě vzkazuju všem trenérům, že peníze na to budou. Dostanete víc peněz. To vím, říkám to zodpovědně celému národu," slíbil. „Zároveň ale kouči potřebují být pod velkým tlakem, aby výchova hráčů byla správná," mínil Hadamczik.