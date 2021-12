Mrázek začal po zranění trénovat, o víkendu se rozchytá na farmě

Hokejový brankář Petr Mrázek se měsíc po zranění třísel vrátil k tréninku a začal se opět připravovat s Torontem. Před návratem do sestavy Maple Leafs v NHL by se měl devětadvacetiletý český gólman o víkendu představit v dresu Marlies v nižší soutěži AHL. V příštím týdnu by poté mohl opět dostat šanci v sestavě Toronta.

Foto: Nick Turchiaro, Reuters Petr Mrázek začal po zranění opět trénovatFoto : Nick Turchiaro, Reuters

Článek Odchovanec Vítkovic podepsal s kanadským klubem v létě tříletou smlouvu, úvod jeho angažmá ale provázejí zdravotní problémy. Mrázek se zranil hned při debutu za Toronto 14. října v utkání proti Ottawě, které kvůli potížím s třísly nedochytal. Vynechal šest zápasů a vrátil se 30. října v duelu proti Detroitu, v němž 27 zákroky pomohl k výhře 5:4. Následně však opět putoval na marodku. "Jsem rád, že jsem zpět. Bylo to pro mě těžké období, ale cítím se dobře. Zranění se ve sportu stávají. Snažil jsem se být pozitivní a tvrdě pracovat, abych se vrátil," uvedl Mrázek, který s týmem navzdory zranění absolvoval poslední sérii zápasů na kluzišti soupeřů. Reprezentace Hokejová reprezentace řeší velké dilema: Koho do branky pro Peking? Torontu se aktuálně daří, i proto klub na Mrázkův návrat do sestavy nemusí tlačit. Maple Leafs jsou druzí v Atlantické divizi, v listopadu vyhráli 12 ze 14 zápasů. Daří se brankářské jedničce Jacku Campbellovi i nováčkovi Josephu Wollovi, který si při svých třech startech vždy připsal vítězství. "Jack i Joey chytají skvěle. Jsem za ně opravdu rád. Jet s klukama na trip a vyhrávat je fajn, v kabině je pak dobrá nálada," řekl Mrázek. Bývalý gólman Detroitu, Philadelphie a Caroliny se nebojí, že by se jeho zdravotní problémy opakovaly a limitovaly jej při zápasech. "Neřekl bych, že na to budu myslet. Když se cítíte na ledě na sto procent, pak ani nevíte, že jste nějaké zranění měli," podotkl Mrázek, jenž v létě podepsal s Torontem tříletou smlouvu na 11,4 milionu dolarů.

