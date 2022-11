"Něco takovéno se Filipovi při situacích 1 na 1 nestalo celou sezonu. Ale vzal si to osobně a rozjel se," líbilo se detroitskému trenéru Dereku Lalondeovi.

Šest minut po vyrovnávacím gólu Hronek napálil pod horní tyčku puk poskakující před gólmanem Blue Jackets Korpisalem. Ještě do konce druhé třetiny přidal pětadvacetiletý bek druhý gólový pozdrav. Spoluhráč Dominik Kubalík pobaveně ukazoval, jak puk zůstal zaklesnutý v brankové konstrukci. Nakonec hosté deklasovali Columbus 6:1.

"U prvního gólu přišel soupeř o puk, při druhém mi to dal krásně Larks (Dylan Larkin) a jen jsem to napálil," prohlásil s úsměvem Hronek, jehož tvář v listopadu zdobí bujný knír. Jako řada dalších hráčů tím dává najevo své sympatie k charitativní akci Movember, která si klade za cíl osvětu v prevenci mužských onemocnění.

Hronek cítil, že jeho výkony nejsou to pravé. Obzvlášť, když měl v hodnocení plus/minus na kontě 29 záporných bodů. O dva roky dřív dokonce to bylo minus 38!

Zato teď je na +8! A z 18 zápasů už posbíral 14 bodů (4+10). V létě to po zisku bronzu na mistrovství světa v Tampere vzal evidentně za správný konec a do obměněného týmu se vrátil s novou energií.

"Nevím, čím to je. Hrajeme celkově lépe a je to zásluha celého mužstva," tvrdil odchovanec Hradce Králové, který jako kluk začínal v útoku. Asi i proto mu vyhovuje, když co nejvíc může podporovat detroitskou ofenzívu.