Oba lídři jsou velkými kamarády, po sezoně spolu trénují v Česku. „Chodíme v létě spolu hrát do Letňan, kde je trochu víc prostoru. Trénujeme tam, pomáhá nám to," pokračuje rodák z Nového města na Moravě.

„Když to začalo v sezoně 2015/16, tak jsme si říkali, jestli je to ještě hokej, nebo exhibice na závěr. Ale líbí se to fanouškům a také Wayneu Gretzkymu. Zvykli si na to i hráči a je to vidět ve statistice, jak jsou skvělé nabruslení a schopni najít si místo a vystřelit," popisuje hokejový expert Sport.cz Marek Burkert.