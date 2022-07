Na trhu volných hráčů NHL se mohou objevit i dvojnásobní šampioni Palát a Rutta

Útočník Ondřej Palát a obránce Jan Rutta, kteří s Tampou Bay v letech 2020 a 2021 získali Stanleyův pohár a letos došli až do finále, se mohou objevit mezi nechráněnými volnými hráči. Pokud se do středy do 18:00 SELČ nedohodnou se stávajícími kluby, budou k dispozici bez náhrady i ostatním, stejně jako další osmička českých hokejistů, kteří v uplynulé sezoně hráli v NHL.

Foto: David Zalubowski, ČTK/AP Ondřej Palát z Tampy Bay se raduje z gólu proti Coloradu. Foto : David Zalubowski, ČTK/AP

Článek Stejný status má i centr David Krejčí, jenž v minulé sezoně hrál v extralize za Olomouc a k návratu jej láká Boston. Odehrál za něj všech svých 15 sezon v nejlepší lize světa. Po vypršení smluv mohou být od středy k dispozici obránci Michal Kempný z Washingtonu, Andrej Šustr s útočníkem Dominikem Simonem z Anaheimu, i další forvardi Dmitrij Jaškin z Arizony, Martin Frk z Los Angeles a brankář David Rittich z Nashvillu. Mezi potenciální nechráněné volné hráče se dostali také útočníci Dominik Kubalík z Chicaga a Ondřej Kaše z Toronta, kteří od svých zaměstnavatelů nedostali kvalifikační nabídku na nový kontrakt. NHL Palát rozdýchal zklamání a řeší budoucnost: Blesklo mi hlavou, že jsem oblékl dres Tampy naposled Jednatřicetiletému Palátovi končí pětiletý kontrakt na 26,5 milionu dolarů. V dresu Lightning strávil celou dosavadní kariéru v NHL, během níž si připsal v 628 zápasech 423 bodů za 143 branek a 280 asistencí. Rodák z Frýdku-Místku navíc září především v play off, neboť ve 138 duelech zaznamenal 94 bodů (48 tref+46). Letos může patřit mezi nejžádanější hráče na trhu po boku takových hvězd jako centr Jevgenij Malkin z Pittsburghu či další útočník Johnny Gaudreau z Calgary. Foto: Jack Dempsey, ČTK/AP Jan Rutta z Tampy Bay dává gól proti Coloradu.Foto : Jack Dempsey, ČTK/AP Stejně starému Ruttovi končí dvouletá smlouva na 2,6 milionu dolarů. Rovněž jednatřicetiletému Kempnému končí čtyřletý kontrakt s Capitals na 10 milionů dolarů, který uzavřel po zisku Stanleyova poháru. Kempný v sezoně 2020/21 stihl po předloňské říjnové operaci Achillovy šlachy jen dva zápasy v AHL, kde se rozehrával i v uplynulé sezoně, a nastoupil jen v 15 duelech. Útočník Jaškin se po dvou letech v Dynamu Moskva v KHL vrátil do NHL v dresu Arizony s roční smlouvou na 3,2 milionu dolarů a vinou zranění se přestavil jen ve 12 duelech s jednou asistencí. Rittichovi končí s Nashvillem roční smlouva na 1,2 milionu dolarů. NHL Washington nenabídl Samsonovovi smlouvu a v NHL je bez brankářů Kontrakty se základním ročním příjmem 750 tisíc dolarů měli Frk, jenž měl dvouletý s Los Angeles, i Šustr se Simonem z Anaheimu. Šustr se loni upsal Tampě Bay a Simon Pittsburghu, dres změnili v průběhu sezony. Jako chránění volní hráči budou jednat o nových smlouvách útočníci Pavel Zacha z New Jersey, Martin Nečas z Caroliny, Filip Zadina z Detroitu a gólman Vítek Vaněček, kterého získalo New Jersey z Washingtonu. Nechránění volní hráči mezi českými hokejisty: Ondřej Palát útočník Tampa Bay 5,300.000 Dominik Kubalík útočník Chicago 4,000.000 Dmitrij Jaškin útočník Arizona 3,200.000 Michal Kempný obránce Washington 2,200.000 Jan Rutta obránce Tampa Bay 1,700.000 Ondřej Kaše útočník Toronto 1,250.000 David Rittich brankář Nashville 1,250.000 Martin Frk útočník Los Angeles 750.000 Dominik Simon útočník Anaheim 750.000 Andrej Šustr obránce Anaheim 750.000 NHL Malkin neprodloužil smlouvu s Pittsburghem a zamíří na trh s volnými hráči

