Připouštěl jste si, že finále mohlo být vaší rozlučkou s Tampou?

Určitě máte i tohle v hlavě. Po sezoně jsem free agent. Blesklo mi hlavou, že to byl poslední moment, co jsem oblékl dres Tampy. Ale uvidíme, co se stane. Každý ví, jak to má Tampa (napnuté) s platovým stropem.

Jednání o kontraktu se ale rozjela, ne?

Začalo se to hned řešit. Mí agenti mluví s Tampou, nebude to ale ze dne na den. Pár dnů, týdnů to asi vezme.

Lákalo by vás vůbec hrát v jiném týmu?

To je hrozně těžká otázka. Strašně rád bych zůstal v Tampě za nějakých rozumných podmínek. Uvidíme, co se dá dělat. Jestli mě láká jiný tým... Když se nedomluvíme, tak budu muset vyzkoušet něco jiného. Nebráním se tomu. Priorita je zůstat v Tampě, ale každý ví, jaká je situace.

Těžko byste asi hledal takové parťáky, jako jsou Stamkos a Kučerov, že?

Bylo by určitě náročné najít takový tým, kde je tolik hvězd. Tento tým je, nebo byl, opravdu speciální. I jinde jsou výborní hráči a lídři, ale nevím, jestli takoví jako Kuč nebo Stam.

Na volném trhu ale máte možnost získat opravdu dobrý kontrakt.

Je mi 31 let, tahle smlouva může být třeba poslední, tak uvidíme. Kdyby to tady nevyšlo... Je to byznys.

Palátova budoucnost podle agenta Roberta Spálenky "Ondrovu situaci samozřejmě podrobně známe my, Tampa i další týmy NHL, které by o hráče jeho kvalit mohly mít zájem. Tampa s námi odstartovala první sérii rozhovorů, nicméně k jednání o konkrétních podobách kontraktu jsme zatím nedošli. Upřímně si neumím představit, co všechno by musela Tampa udělat, aby se prostor pro Ondru pod platovým stropem našel. Zároveň je však pochopitelné, že se to budou pokoušet vyřešit, aby ho udrželi. Ondra je výjimečný hráč, což skvělým play off pouze potvrdil. Nachází se ve věku, kdy to bude jeho poslední dlouhodobá smlouva, a je potřeba, aby za předchozí úspěchy byl řádně ohodnocen."

Máte destinace, kde by se vám líbilo?

Soustředím se na Tampu. Kdyby to nedopadlo, tak to řešíme dál. Ale konkrétní destinaci bych vám asi neřekl. Deset let jsem na sluníčku na Floridě... Tak nevím, no.

U sousedů z Panthers by se takové posile určitě nebránili, navíc je tam i váš kamarád Radko Gudas.

Ambiciózní jsou, mají super tým, skvělé hráče. Do budoucna spolu s Coloradem jsou asi největší adepti na výhru ve Stanley Cupu. Ale taky mají problém s platovým stropem, muselo by se tam stát hodně věcí. Není to tak jednoduché.

V průběhu finále se o vás mluvilo jako o kandidátovi na Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off? Bylo vaše individuálně nejlepší v kariéře?

Asi jo. Řekl bych, že play off se mi povedlo. Viděl jsem zmínky, že bych mohl být v top tři pro Conn Smythe Trophy, ale to jsem nebral vážně. Soustředil jsem se na svůj výkon. Kdybychom vyhráli Stanley Cup a náhodou bych to dostal, tak bych byl samozřejmě rád. Ale mezi zápasy na to nemyslíte. Chcete dávat góly, pomáhat týmu, na víc čas není.

Jaké teď máte nejbližší plány?

Chci si odpočinout od hokeje, od médií, od všeho, co se dělo v průběhu finále a play off. Musíme taky vyřešit nějaké osobní věci. Pak bych rád jel do Česka a na dovolenou.

Doma ve Frýdku-Místku vás fanoušci podporovali na dálku. Váš táta prý říkal, že za každý váš gól kupuje lahev rumu a za asistenci knížku. Jak to teď u rodičů vypadá?