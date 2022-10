Český brankář Vítek Vaněček z New Jersey zasahuje proti střele washingtonských hokejistů.Foto : Adam Hunger, ČTK/AP

Vaněček poprvé v kariéře nastoupil proti svému bývalému klubu. V souboji s Capitals zasáhl do druhého zápasu v dresu Devils, prvního vítězství se ale nedočkal. Český gólman naskočil do hry na začátku třetí třetiny za stavu 1:5 a ze čtyř střel inkasoval jednu branku. Palát v první formaci New Jersey odehrál více než 20 a půl minuty a ve statistice plus/minus zaznamenal jeden záporný bod.