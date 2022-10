Dnešní styl chytání v NHL? Trošku nudný, ale přizpůsobil bych se, reaguje Hašek

Zatímco on byl znám zákroky, které neměly obdoby, dnes by takto zřejmě v NHL nechytal. Dominik Hašek dostal v pořadu Příklep na Sport.cz otázku, jak by popsal dnešní styl chytání v NHL. „Za mě je to trošku nudné, vypadá to nudné, ale řekněme si na rovinu, že účel světí prostředky“ přiznává legenda NHL.

Jakým stylem dnes chytají gólmani NHL? Diskuse v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Článek „Kdybych chytal o dvacet let později, tak bych se k tomuhle stylu přizpůsobil, třeba ho i nějak vylepšil, kdo ví," přemýšlí nahlas 57letý host v hokejovém studiu Sport.cz. Sám však raději vzpomíná na období, kdy opakovaně získával Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře NHL a dvakrát byl také oceněn vůbec nejužitečnějším hokejistou prestižní severoamerické soutěže. Jaká je situace českých brankářů v NHL? Příspěvek z pořadu PříklepVideo : Sport.cz „Jsem rád, že jsem prožil léta, kdy se brankářský styl vyvíjel, ale ještě jsem tam skákal šipky, že jsem ještě dělal skluz, rozklek nahoru dolů," vypraví s očividnou radostí. Nepřekonatelný gólman z MS se zatím neprosazuje v NHL a byl poslán na farmu. Diskuze z pořadu PříklepVideo : Sport.cz A nelibě také nese změnu pravidel z roku 2005. „Hrozně mě bavilo jezdit si do rohu pro puk, pak jsem se dostal do hry... Dneska už to tak brankáři dělat nemůžou," naráží na omezení pohybu gólmana za brankovou čárou, kde smí hrát s kotoučem jen v lichoběžníkovém prostoru bezprostředně za brankou. Více najdete ve videu z pořadu Příklep, který si v kompletní podobě můžete přehrát také v podcastové verzi. Příklep PŘÍKLEP: Kauza ruských hokejistů v Praze pokračuje, Hašek žádá konec dvou lidí v čele NHL