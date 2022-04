Hokejisté Flames se dostali do vedení ve 22. sekundě, kdy golmana Lankinena překonal Dillon Dubé. Na rozdíl dvou branek zvýšil nejproduktivnější hráč Flames Johnny Gaudreau, ale již po necelé minutě vrátil Blackhawks do hry Tyler Johnson, který zakončil akci do níž se zapojil také Kubalík.