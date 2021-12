Zápas v New Yorku rozhodl jediný gól. Inkasovali jej hokejisté Rangers, v jejichž dresu se neprosadil český útočník Filip Chytil ani obránce Libor Hájek. Chytil se do statistik zapsal výrazněji jen v první třetině, a to dvouminutovým trestem za hákování. Nashville, jehož branku nestrážil český gólman David Rittich, však přesilovku nevyužil.