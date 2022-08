"Uplynulá sezona nebyla ideální... Nebyla to sezona, jaká se ode mě očekávala. Nebylo to sice úplně nějaké fiasko, že by to bylo úplně hrozné, ale dobré to nebylo," řekl Nečas v červnu po sezoně, v níž nasbíral v 78 zápasech 40 bodů a ve 14 zápasech play off neskóroval. V základní části nasbíral o bod méně než v ročníku 2020/21, kdy mu k tomu navíc stačilo o 25 duelů méně.