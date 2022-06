Jak hodnotíte tento ročník, ve kterém jste s Carolinou vypadl ve druhém kole play off?

Nebylo to fiasko, ale rozhodně ani ne povedená sezona. Zůstal jsem za svými očekáváními. Několik částí sezony se mi povedlo, nedařilo se mi však stabilizovat výkony. Bylo to jako na houpačce. Lítal jsem sestavou, nedařilo se mi v nějaké formaci udržet nastálo. Ale beru to na sebe, měl jsem trenérovi ukázat víc, abych dostal důvěru.

Jak byla sezona náročná na hlavu?

Uvědomoval jsem si, že můžu předvádět lepší výkony, a to bylo psychicky obtížné. Hlavně v roce, kdy mi končí smlouva. Na to jsem se snažil nemyslet, ale vzadu v hlavě jsem to měl. Mohl jsem si vypracovat lepší pozici, ale to už nemá cenu rozebírat. Rozhodne se v příštích měsících. Zůstávám v klidu. Co se stane, to se stane.

Tušíte, jaké plány má s vámi vedení klubu?

Zatím jsem se s ním nebavil. Ale Carolina má na mě práva, takže pokud mě bude chtít, budu tam pokračovat. A rád. O trejd žádat nechci. I po třech kompletních sezonách jsem v týmu spokojený. Našel jsem si tam dobré kamarády a také život mimo led je hezký.

Při dramatické sérii Hurricanes s Bostonem se řešilo, jestli byste po vypadnutí přijel do Finska na probíhající mistrovství světa vy, nebo David Pastrňák. Jak jste situaci vnímal?

Počítal jsem s tím, že kdybychom vypadli, tak na šampionát přijedu. Měl jsem jen drobné zranění a určitě bych dorazil. Přes Boston jsme postoupili, ale v sedmi zápasech jsme hned v dalším kole nestačili na Rangers. Rozhodla ofenziva. Dříve se v play off mnohem víc bránilo, teď ale padá víc gólů. Bohužel nám nefungovaly přesilovky. Nakonec mě mrzelo, že to dopadlo takhle a nebyl jsem radši ve Finsku.

Sledoval jste české zápasy na šampionátu?

Jo, stihl jsem asi polovinu utkání a fandil jsem aspoň na dálku. Medaile je skvělý úspěch pro český hokej. V minulosti bychom bronz brali za samozřejmost, teď to ale může být restart. Neznamená to, že jsme díky placce zpátky mezi nejlepšími, ale třeba je to start a navážeme na mistrovství i dalšími úspěchy.

Těším se. Bude to sranda a pomůžeme dobré věci, říká o charitativním utkání ve Žďáru Martin NečasVideo : Sport.cz

Komu jste přál úspěch ve finále NHL?

Bylo mi celkem jedno, kdo vyhraje. Přál jsem Tampě a Ondrovi Palátovi hattrick, ale zároveň jsem fandil Pavlu Francouzovi, který v konferenčním finále chytal skvěle. Je to výborný kluk. Jsem rád, že to s Coloradem zvládl.

Zvládl jste si během června od hokeje odpočinout?

Ano, potřeboval jsem to. Byl jsem na dovolené, tři týdny jsem si dal pauzu. Snažím se teď co nejméně myslet na hokej a na nepovedenou sezonu. Chci si užít léto. A co nejvíce natrénovat na suchu, abych byl na příští ročník dobře připraven. Začal jsem už před týdnem. První dny jsou dost těžké, hlavně vstávání z postele (usměje se).

Co budete v přípravě měnit?