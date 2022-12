Sportovní redaktor Práva a Sport.cz Marek Burkert, který se specializuje na dění v NHL, přiznává, že nepochopil, jaký záměr s Rittichem Nashville vlastně měl. „V určitých pasážích byl Saros až přetížený, což se pak projevilo na jeho zranění. David byl (v play off) hozený do vody, aniž by měl odchytaný počet zápasů, který by mu vytvořil nějaký rytmus," diví se Burkert.