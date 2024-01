Málokdy se stane, aby hráč skóroval přes celé hřiště, když soupeř nehraje power play. Montrealský Johnathan Kovacevic to měl ale ve druhé třetině hodně usnadněné. Gólman Canadiens Sam Montembeault si připsal zákrok proti střele Darrena Raddyshe a chvíli přidržel puk. Hráči Tampy považovali situaci za vyřízenou a mířili na střídačku. Na ploše se dokonce objevily světelné efekty…

What just happened?! 😂 pic.twitter.com/pqS7OTopSd

„V hale byl rachot, takže jsem neslyšel, jestli se pískalo, nebo ne. Viděl jsem ale, že v prostoru přede mnou nikdo pořádně není, tak jsem si řekl: Jdu na to. Všiml jsem si, že brankář odjíždí a mohl jsem to rovnou vystřelit. Byl jsem si celkem jistý, že je překvapíme,“ líčil Kovacevic.

Kouč Lightning Jon Cooper během své kariéry nic podobného nezažil. „Jedna z nejpodivnějších věcí, které jsem kdy v NHL viděl. Jdete do zápasu a nikdy nevíte, co se přihodí. Nejdůležitější věc, kterou jsem se dozvěděl, ale je, že náš brankář opouští branku dřív, když si myslí, že se pískalo,“ vtipkoval. „Myslím, že teď už se to dá zlehčit.“