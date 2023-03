Když management hokejového Detroitu zařadil Jakuba Vránu po absolvování asistenčního programu na waiver list a nabízel ho během sezony ostatním klubům NHL, také se nikdo neinteresoval. Až před uzávěrkou přestupů GM Steve Yzerman našel zájemce v podobě St. Louis, které českého útočníka směnilo za ‚farmáře' Dylana McLaughlina a volbu v sedmém kole draftu. Red Wings navíc platí polovinu z Vránova ročního platu – 2,625 milionu dolarů.

Pokud by se restart 27letého forvarda nepovedl, nemělo by to pro Blues žádné extrémní následky. Vrána se ale v nové štaci rychle osvědčil.

„Jsem šťastný, že jsem tady a můžu začít znova s novým týmem," netajil nadšení skvělý bruslař i technik.

Sezona posil St. Louis Sammy Blais (26 let) NY Rangers: 40 zápasů (0+5) St. Louis: 23 z. (8+9) Kasperi Kapanen (26) Pittsburgh: 43 z. (7+13) St. Louis: 15 z. (7+4) Jakub Vrána (27) Detroit: 5 z. (1+1) St. Louis: 12 z. (8+2)

Po dvou zásazích do sítě Vancouveru je v St. Louis už na osmi gólech z 12 zápasů. Blues jsou rádi, že to klape. Ale Vrána není jediným hráčem, který teď u nich oživuje svou kariéru. S úspěchem tak činí i Kasperi Kapanen, o kterého ztratil zájem Pittsburgh. A rovněž Sammy Blais, jehož mise u NY Rangers skončila, když ho na Manhattanu přibalili do balíčku v rámci trejdu za střelce Vladimira Tarasenka.

Všichni tři ‚nechtění' mají smlouvu ještě na další rok a plánují ukázat, že mohou být těmi pravými hráči, s nimiž se Blues vrátí do play off.

„Je to pro ně nový život. Chtějí se prosadit a jsou hladoví," oceňuje kouč Craig Berube. „Doufejme, že budou i nadále jejich výkony růst a dostanou se na úroveň, na které byli."

Tohle trio posil už za pár týdnů v St. Louis nastřílelo dohromady 23 gólů a odvděčuje se za šanci, kterou u Blues dostalo. Vždyť Blais hrál v Rangers méně než 10 minut za zápas, Kapanen různě putoval pittsburskou sestavou a Vrána se po návratu z asistenčního programu dočkal jen tří startů za Red Wings.

„Detroit si určitě myslel, že potřebuju změnit prostředí. Takže to beru a jsem za to rád," smířil se Vrána s tím, že u Yzermana upadl v nemilost.

Ale sebevědomí se teď v Missouri vrací i Kapanenovi s Blaisem, který už v St. Louis působil v letech 2017-21. „Od chvíle, co jsem se vrátil, je to opravdu dobré. Našel jsem svou hru a dívám se dopředu s větším optimismem," přikývl kanadský křídelník.

Také Kapanenovi Blues připadají jako ideální ozdravovna. „Kluci mi tady dávají najevo, že jsem dobrý hráč. Když se cítíte v pohodě, myslím, že všechno jde snáz," tvrdil finský útočník.