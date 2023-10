Na začátku sezony 1995-96 čekalo San Jose na vítězství marně celý říjen, v němž uhrálo jen tři remízy a dva body si zajistilo až ve dvanáctém zápase sezony proti St. Louis. Nakonec ale mělo 20 výher, a i když to na play off nestačilo, nebyla to taková katastrofa jako v ročníku 1992-93. To zaznamenali Sharks 11 výher, 71 porážek (!) a dvě remízy (hrálo se 84 zápasů základní části).

Říjen bez výhry ovšem prožijí i současní hráči San Jose, kteří zatím uhráli jediný bod za porážku 1:2 po nájezdech s Coloradem. Po prohře 1:3 ve Washingtonu to s kalifornským týmem vypadá bledě.

Podcast, který je ke slyšení na San Jose Hockey Now, se ve svém názvu natvrdo ptá, zda sledujeme nejhorší tým Sharks v historii. Trochu příkrý odsudek, ale pravdou je, že ‚zárodky toho pozitivního‘ se v současné mizérii hledají těžce.

Drumroll, please... 🥁



We present to you a #SJSharks goal highlight‼️

„Proti Capitals to byl možná náš nejlepší zápas,“ oponoval finský útočník Mikael Granlund. San Jose alespoň po 163 minutách a 10 sekundách zásluhou Lukea Kunina vstřelilo gól. Jenže na body to stejně nestačilo. Znovu se totiž ozvala stará kalifornská bolest: neschopnost udržet vedení, což se Sharks přihodilo počtvrté v sezoně.

„Z trenérského hlediska je to balancování na hraně, protože musíte být upřímní a pozitivní jedním dechem. Musíte sdělit i špatné zprávy. Ale zároveň hráčům potřebujete říct, že, pokud uděláme A, B, C, tak na konci tunelu je světlo,“ řekl kouč David Quinn. Otázkou je, jak daleko. Když Sharks loni na startu sezony navštívili Prahu, odhadl americký trenér přestavbu klubu na pět let.

🚨 Important Shirtless Jumbo Message 🚨

Fanoušci zatím mohou nostalgicky vzpomínat na doby, kdy bylo San Jose těžkou váhou Západní konference s hráči jako Brent Burns, Joe Pavelski, Patrick Marleau a také Joe Thornton. Ikonický vousáč o víkendu ve 44 letech definitivně (po 1714 zápasech NHL) ukončil kariéru. Jenomže právě takového lídra by teď Sharks moc potřebovali.

„Při svém prvním zápase jsem ho měl na centru, takže jsem se od něj mohl hrozně moc učit. Byla s ním velká legrace, ale taky to byl jeden z největších dříčů. Vždycky byl na zápas skvěle připravený,“ popisoval Tomáš Hertl, který s Thorntonem v jedné kabině strávil sedm let a společně se v roce 2016 dostali až do finále Stanley Cupu. „Měl jsem velké štěstí na spoluhráče, jako byl právě Jumbo,“ zmínil český útočník přezdívku kanadské hvězdy.

Letos se ale Hertl nemá o koho opřít. Kapitán Logan Couture je stále na seznamu zraněných a Sharks schytávají jenu ránu za druhou. „Už je ale spousta věcí, ve kterých se zlepšujeme,“ soudí přesto Granlund.