Podle Kanea, který v minulosti již dostal několik trestů a pokut za fauly, šlo ale o nešťastnou shodu náhod. "Puk šel do rohu a vím, že on rád chodí do soubojů. Jen jsem se ho snažil narazit na mantinel. To je opravdu vše, co jsem udělal. On bohužel nešikovně spadl na mantinel a zranil si ruce. Ale byla to smůla," uvedl třicetiletý útočník.