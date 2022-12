Nejobávanější farma NHL skončila. Lepší zima než teplo mezi gangy, vzpomíná český hokejista

Velkou novinkou pro hráče Calgary Flames, kteří se nevejdou do sestavy hlavního mužstva, je přestěhování záložního celku. Plameny svou farmu od začátku této sezony přemístily nastálo do Calgary a sdílejí tak i zázemí v hale Saddledome s ikonickou střechou připomínající sedlo (anglicky „saddle“). Rezerva klubu NHL už tak nesídlí v obávaném Stocktonu, který patřil k velmi neoblíbeným destinacím. „Hezké je, že to je v Kalifornii a blízko San Francisca. To je ale asi tak jediné,“ vzpomíná v Příklepu na Sport.cz David Rittich, který byl brankářem Stocktonu Heat, než se trvale prosadil do nejprestižnější ligy.

Článek 30letý Čech je momentálně gólmanskou dvojkou ve Winnipegu, kde si podle svých slov žije mnohem lépe. „Lepší zima než teplo v kriminalitě," naráží na počasí v Kanadě. „To město není úplně ideální, kriminalita je tam velká," přibližuje odchovanec Jihlavy nelichotivou vizitku Stocktonu, který je rejdištěm celé řady gangů. Sám přidává hrozivou historku. „Bydleli jsme za městem a poblíž byl McDonald, tak si tam frajer objednal bigmaca, snědl ho a prostřelil si hlavu," vypráví Rittich. Stockton Heat byl farmářským týmem Plamenů od roku 2015. Do té doby využíval celek z provincie Alberta pro účast v AHL tým Adirondack Flames sídlící v New Yorku. Stěhování farmy do Calgary nakonec zapříčinila shoda okolností. Ve Stocktonu vypršel nájem už v roce 2020, během největších problémů s pandemií covidu se zároveň mužstvo Heat provizorně přesunulo do arény Saddledomme. Při té příležitosti si vedení Flames uvědomilo, že lze provozovat oba týmy na jedné adrese, a tak už si záložní celek nechalo pro stávající ročník u sebe. Nyní nese farmářský celek název Calgary Wranglers, v jehož dresu zasáhli do probíhající sezony i dva obrovití čeští útočníci Adam Klapka a Radim Zohorna.