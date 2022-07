Více než třicet let svými břitkými komentáři v pořadu Hockey Nights in Canada televizní společnosti Sportsnet lákal fanoušky k obrazovkám. A přestože dnes 88letý kanadský cholerik zakládající si na výstředních oblecích dostal před třemi lety v televizi padáka, v ostrých glosách rozhodně nepřestal.

„Sledoval jsem draft a jsem absolutně šokovaný. To, že Wright byl až čtyřka, je pro mě nepochopitelné," diví se Cherry a připomíná, že před Wrightem, jehož si vybral nováček ze Seattlu, byli vybráni ještě slovenský obránce Šimon Nemec a americký útočník Logan Cooley (Arizona).

„Canadiens měli draftovat našeho chlapce! Je to jednoznačně nejlepší hráč v ročníku, vždyť to uvidíte," rozohnil se Cherry, který se v minulosti opřel i do Jaromíra Jágra, Tomáše Hertla nebo ruských hokejistů.