NHL i NBA zpřísňují opatření proti šíření covidu

Kvůli rostoucímu počtu případů nákazy koronavirem v klubech zavádějí zámořské profesionální soutěže NHL a NBA přinejmenším dočasné zpřísnění opatření proti šíření nemoci. V případě hokejové ligy to bude znamenat s okamžitou platností mimo jiné testování hráčů, realizačních týmů i dalších členů klubu vždy v den utkání, a to nejméně do 7. ledna. Dosud se hokejisté testovali jednou za tři dny.

Foto: Marta Lavandier, ČTK/AP Ilustrační foto. Foto : Marta Lavandier, ČTK/AP

Zástupci NHL a hráčské asociace NHLPA se na zpřísnění opatření pro očkované i neočkované hráče shodli kvůli obavám z šíření varianty omikron. Stalo se tak den poté, co liga odložila kvůli koronaviru další zápasy hokejistů Calgary, Colorada a Floridy. Týmy Flames, Avalanche a Panthers, které jsou výrazně postiženy nákazou, nebudou hrát minimálně do konce příštího týdne. Počet odložených zápasů v sezoně tím vzrostl na dvě desítky, od počátku ročníku už se ocitlo na takzvaném covidovém protokolu přes 130 hráčů. Vedení NBA nařídilo povinné testování hráčů a trenérů v den zápasů počínaje 26. prosincem, opatření zatím bude platit dva týdny. Výjimku mají jedinci očkovaní posilující dávkou a stejně jako v NHL ti, kteří nedávno nemocí prošli. Předepsané bude také nošení roušek na střídačkách během zápasu, v kabinách, na tréninkových sportovištích a při cestování na zápasy. Očkovaní hráči se dosud nemuseli testovat, v době startu sezony jich takových bylo v lize 97 procent. V poslední době se ale množí případy nákazy a jen ve středu a ve čtvrtek bylo mimo hru kvůli covidovému protokolu 22 hráčů. Ať už pozitivních, nebo jako kontaktní osoby. Odloženy ale dosud byly v NBA jen dva zápasy Chicaga.

