Záběry Rasmuse Sandina, jak opouští trénink Toronta, protože se právě dozvěděl o přestupu do Washingtonu, patří k hitům letošního přestupového období v NHL. Hokejové experty však zaujal především nový trend v chování klubů, které nechávají hráče mimo sestavu i podobu více týdnů s oficiálním odůvodněním, že jde o záležitosti související s přestupem. „V NHL to nikdy nebývalo. To jsem ještě nezažil a nepamatuji si, že by tam k něčemu takovému docházelo,“ podivuje se Martin Pešout v pořadu Příklep na Sport.cz.

Blížící se přestupová uzávěrka NHL přináší občas bizarní momenty. Pasáž z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Článek A podivuje se také například Gary Bettman. „Je to něco, na co bychom se měli zaměřit," uvádí komisionář NHL. V zámoří se skloňují především jména Jakoba Chychruna a Vladislava Gavrikova. Prvně jmenovaný se nakonec dočkal přestupu z Arizony do Ottawy, ruský zadák pak zamířil z Columbusu do Los Angeles. Rasmus Sandin just departed practice … NOT with member of medical staff pic.twitter.com/6XG70iYQBH — Mark Masters (@markhmasters) February 28, 2023 „Možná už je to tak přebyznysované, že už nejde o sport," míní Pešout. „Myslím si, že je asi špatně postavená hráčská smlouva a že určitě v té další se to promítne, protože to je nedůstojné vůči hráčům," dodává sportovní manažer Chomutova. Patrick Kane? Tohle jméno nesnáším. Vzpomínka v pořadu PříklepVideo : Sport.cz Ve stejném duchu hovoří také novinář Martin Kézr. „Byznysové hledisko převažuje to sportovní, protože jde hlavně o to nechat naše budoucí zboží v klidu, nezranit, neobouchat," říká šéfredaktor Sport.cz a sportovní rubriky Práva. Příklep s hokejovým trenérem Martinem PešoutemVideo : Sport.cz Uzávěrka přestupů v nejprestižnější hokejové soutěži je stanovena na pátek 3.3. ve tři hodiny odpoledne východního času, tedy ve 21:00 SEČ a dosavadní dění ukazuje, že se vyplatí sledovat transfery až do konce.