Už je to skoro 29 let, co tehdejší kapitán Mark Messier v rámci divokých oslav dotáhl pohár do striptýzového klubu. Od té doby si Rangers zahráli ve finále jen jednou, v roce 2014 v něm v pěti zápasech podlehli Los Angeles. Loňský postup do konferenčního finále ale příznivce i management namlsal.

A Drury se teď mohl přetrhnout, aby sestavu před koncem uzávěrky přestupů vyladil. Ze St. Louis získal ruského kanonýra Vladimira Tarasenka a finského beka Niko Mikkolu, z Ottavy posílil Rangers útočník Tyler Motte. Majstrštykem byl ale hlavně Kaneův příchod. „Je to velký den pro celý náš klub," netajil generální manažer a někdejší spoluhráč Jaromíra Jágra. Víra, že letos v červnu budou fanoušci Rangers na Broadwayi mávat svým idolům pařícím s trofejí, výrazně zesílila.

„Myslím si, že každý tady věří, že jsme toho schopni," přikývl forvard Motte. „Tlak se zvýší, ale naše nadšení je mnohem větší," souhlasí spoluhráč Mika Zibanejad. V brance mají Rangers loňského držitele Vezina Trophy Igora Šesťorkina, v obraně předloňského držitele Norris Trophy Adama Foxe a ze síly prvních tří lajn jde hlava kolem.

Foto: Frank Franklin II, ČTK/AP Český útočník Filip Chytil z New York Rangers slaví gól v zápasu NHL proti Vancouveru.Foto : Frank Franklin II, ČTK/AP

Elitní formace nastupuje ve složení Chris Kreider, Zibanejad, Tarasenko. Kane by se pak měl zařadit na pravé křídlo druhého útoku k bývalému spoluhráči z Blackhawks Artěmiji Panarinovi a centra jim má dělat Vincent Trocheck. To je zásadní i pro Filipa Chytila, kterému tak zůstane pozice šéfa třetí lajny s dalšími mladíky Alexisem Lafrenierem a Kaapem Kakkem, což je podle kouče Gerarda Gallanta ideální stav.

„Když jako dítě hrajete na pozici útočníka, tak se díváte hlavně na ty, kteří dávají góly. Je skvělé, že tu Patrick bude s námi," zářil Chytil, jenž v posledním zápase Rangers ve Philadelphii asistoval u vítězného Tarasenkova gólu na 3:2 v prodloužení. „Náš tým získal ohromnou hloubku, o tom není pochyb. Spousta dovedností a talentu, jen to musíme dokázat na ledě. Na papíře to ale opravdu vypadá dobře," netají kouč Gallant.

Ale bude to stačit, myslíte?

Konkurence ve Východní konferenci je totiž opravdu drsná. Je tu nabušený Boston, ambiciózní Carolina, hladové Toronto, velezkušená Tampa a taky velcí rivalové z New Jersey. Vzhledem k aktuálnímu pořadí v Metropolitní divizi to navíc vypadá, že by se Rangers a Devils klidně mohli utkat v prvním kole play off.

„Já bych to nadšení na straně Rangers taky trochu brzdil," řekl Sport.cz nejproduktivnější hráč v historii New Jersey Patrik Eliáš. „Jsou odhodlaní, to ano, ale uvidíme, jestli těch kohoutů nebude na jeden tým až moc. Panarinovi s Kanem to sice může fungovat, určitě se na ně bude krásně dívat, ale play off se pak hraje trochu jinak," varuje vítěz Stanley Cupu z let 2000 a 2003. Eliáš byl také u toho, když se Rangers s Devils utkali v roce 2012 v play off naposled. New Jersey ovládlo sérii v šesti zápasech.

„Už loni jsme hráli skvělý hokej a postoupili do finále konference. Letos je to ale úplně jiný pocit," věří ovšem Gallant, že šestnáct výher ve vyřazovací části je v silách Rangers. Obzvlášť, když je po ruce Kane, který si na Stanley Cup sáhl už v letech 2010, 2013 a 2015. „Své působiště jsem si vybíral i podle toho, kde je největší šance na trofej," nabudil americký útočník newyorské fanoušky ještě víc.