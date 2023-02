Ruský gólman je pro Kubalíka jedničkou. „Když vidí střelu, málokdy se stane, že puk skončí v bráně. To by muselo být krásně trefené," prohodí, že překonat strážce svatyně Tampy Bay není jen tak. Realizační týmy se přitom snaží dělat všechno možné, aby útočníkům dodali servis, který jim pomůže vyzrát na brankáře. „V kabině máme vyvěšenou procentuální úspěšnost střelky, abychom věděli, kde je gólman studený a kde horký. Kde mu to jde a kde ne," líčí Kubalík, že si může před každým utkáním brankáře soupeře nastudovat.

Český reprezentant, který v NHL hrál i za Chicago, přiznává, že se do nápovědy před zápasem podívá. Jenže, jakmile duel odstartuje, je těžké přemýšlet o tom, kdo proti vám v brance stojí. „Vsadíte na to, co máte nacvičeného. Třeba střelu z voleje, kdy chci trefit horní polovinu brány, v nejhorším případě bránu," prozrazuje útočník. Spíš se snaží všechno provést v co největší rychlosti. „Pak má gólman méně času se připravit. Že bych jel na brankáře a říkal si, já jsem si přečetl, že mu to dám mezi nohy, to ne. Člověk dělá automatismy."

Hodně chvály si od českého útočníka vysloužil brankář jeho Red Wings. „Věděl jsem, že je dobrý, ale ne až tak dobrý. Často nás podržel, udrželi jsme se díky němu v zápase. Je těžké mu dát gól. Když se naučíte střílet na takového gólmana, tak věřím, že si to člověk přenese do utkání," skládá spoluhráči z Detroitu pochvalu.

Kubalík se nevyhýbal ani odpovědi, jaké to pro útočníka je, když proti němu stojí gólman chytající v opačném gardu. To prý střelec vnímá, jinak to nejde. „Střílíte přece pořád na lapačku a najednou by tam byla vyrážečka," usměje se opora Detroitu. Na první dobrou si vybaví svého krajana Pavla Francouze, jenž v opačném gardu chytá. A Kubalík si dobře uvědomuje, že v jejich vzájemných soubojích má navrch brankář Colorada.