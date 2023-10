„Celá lajna se na těch gólech podílela. Kluci vyhrávají souboje za brankou, a to pak vytváří šance. Byl jsem volný, měl jsem prostor, takže jsem zakončoval. Příště to zase může být někdo jiný. Za ty góly jsem samozřejmě rád, ale pořád to byla porážka,“ hodnotil Vrána výsledek 3:5. „Až od druhé třetiny jsme začali hrát docela dobrý hokej. Vytvářeli jsme si dost šancí, některé vyšly, některé ne. Takhle to občas chodí,“ povzdechl si 27letý útočník.