Tortorella naposledy vedl v NHL Columbus v sezoně 2020/21. V minulosti byl také trenérem New York Rangers, Tampy Bay či Vancouveru. S Tampou vyhrál v roce 2004 Stanley Cup. Jako první kouč narozený v USA dosáhl se svými týmy na metu 500 vítězství, dvakrát získal Cenu Jacka Adamse pro nejlepšího kouče ligy (2004 a 2017). Během tohoto ročníku působí v roli analytika pro televizní stanici ESPN.

Flyers se při přestavbě týmu nedostali podruhé za sebou do play off, což se jim od vstupu do NHL stalo jen mezi lety 1990 až 1994, kdy chyběli ve vyřazovacích bojích dokonce pětkrát za sebou. "Podepsala se na tom výrazným způsobem zranění, ale myslím, že ten problém je o něco hlubší," řekl začátkem května generální manažer Chuck Fletcher.