Třiašedesátiletý Sutter je v nominaci podruhé, 18 let poté, co si ji vysloužil při svém prvním angažmá v Calgary a nakonec skončil třetí. Pokud by tentokrát uspěl, napodobil by svého bratra Briana, který ocenění získal v roce 1991 jako trenér St. Louis.