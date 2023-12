„Dnes ráno nás informovali a asi si to zase rozmysleli,“ řekl Vránův agent. „Museli mít nějaké telefonáty, jsem si jistý, že vedou s někým rozhovory,“ věří Barry, že o jeho klienta je i přes nevalné výkony minulých týdnů stále zájem.

Vítěz Stanley Cupu 2018 přišel do St. Louis v rámci výměny s Detroitem a za 20 startů za Blues v závěru minulé sezony posbíral 14 bodů (10+4). V novém působišti se od něj čekaly i v novém ročníku další povedené kousky. O to větší bylo rozčarování, že tak rychlý hráč se skvělou střelou nehraje podle svých schopností. A pro defenzivu je pak vyloženě přítěží.

„Když přišel loni, neměl co ztratit. Dal pár gólů a udělal pár dobrých věcí. Letos to byl ale boj,“ zmínil kouč Berube.

Už když Vrána, který absolvoval program pro léčbu závislostí, do St. Louis přišel, mluvilo se o tom, že to pro Blues není velký risk, jelikož polovinu jeho platu ve výši 2,625 milionu dolarů hradí Red Wings. „Že ho plánují dát na waiver, pro nás ale bylo překvapením,“ řekl agent Barry. Nyní se zdá, že existuje tým, který nechce, aby mu Vránu někdo vyfoukl, a se St. Louis se urychleně spojil.

„Doufám, že to tak je. Když Jakub přišel (do St. Louis), hrál dobře. Jeho předsezonní výkony byly dobré. Jen se zdá, že poslední dva měsíce se mu nedařilo,“ věří Barry ve Vránův restart. „Musíme mu jen držet palce a doufat, že to bude dobrý tým, který mu bude chtít dát šanci.“