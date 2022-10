Haš letos v přípravě nastoupil za Capitals jednou a nebodoval, loni si připsal v jednom utkání jednu asistenci. Následně se přesunul do záložního týmu do Hershey. S Shawiniganem v minulé sezoně vyhrál QMJHL a představil se i na Memorial Cupu.

Na kontě má také pět startů a jednu branku ve finské lize za Tapparu Tampere, kam odešel už v 16 letech z pražské Sparty. Zahrál si také na dvou světových šampionátech do 18 let a na dvou mistrovstvích hráčů do 20 let.