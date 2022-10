Brankáři Dostál a Škarek se přesunuli na farmu

Hokejový brankář Lukáš Dostál zamířil z přípravného kempu Anaheimu na farmu do San Diega. Dvaadvacetiletý odchovanec Komety Brno, který získal na letošním mistrovství světa v Tampere a Helsinkách bronz, v minulé sezoně debutoval v NHL a zasáhl v dresu Ducks do čtyř utkání. Za Gulls chytal už v minulých dvou sezonách a na začátku března jako první český gólman v historii AHL skóroval. Jakub Škarek opustil přípravu New York Islanders a přesunul se na farmu do Bridgeportu

Foto: Ringo H.W. Chiu, ČTK/AP Brankář Anaheimu Ducks Lukáš Dostál kryje střelu v přípravě NHL.Foto : Ringo H.W. Chiu, ČTK/AP

Článek V přípravě nastoupil Dostál za Anaheim dvakrát, měl průměr 1,5 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 94,5 procenta. V úvodním testu v Tucsonu pomohl 24 zásahy k výhře nad Arizonou 3:2 a potom se podílel 28 zákroky na domácím vítězství nad Arizonou 3:1. V NHL má za Anaheim ze čtyř zápasů průměr 2,98 inkasovaného gólu na utkání a úspěšnost 90,7 procenta. V AHL měl v minulé sezoně ve 40 duelech průměr 2,6, úspěšnost 91,6 a dvakrát udržel čisté konto. V duelu v Lovelandu proti domácímu celku Colorado Eagles 2. března trefil prázdnou branku a zpečetil vítězství Gulls 5:2. NHL Galapředstavení české lajny v Bostonu! Krejčí, Pastrňák a Zacha zářili Anaheim draftoval Dostála v roce 2018 ve třetím kole na 85. místě. V letech 2019 a 2020 působil v Ilvesu Tampepe, kam odešel z Komety Brno, kde dostal v extralize příležitost jen ve dvou utkáních v sezoně 2018/19. Na mistrovství světa ve Finsku odchytal účastník jednoho světového šampionátu osmnáctek a dvou dvacítek úvodní utkání s Velkou Británií (5:1) a pak už po zranění do turnaje nezasáhl. Gólman Škarek zamířil z Islanders na farmu do Bridgeportu Český hokejový brankář Jakub Škarek opustil přípravu New York Islanders a přesunul se na farmu do Bridgeportu, kde už působil v minulých třech sezonách. Dvaadvacetiletý odchovanec Dukly Jihlava, jehož Islanders draftovali v roce 2018 ve 3. kole na 72. místě, zatím na šanci v NHL čeká. NHL Útočník Robertson podepsal v NHL čtyřletou smlouvu s Dallasem Letos v přípravě zasáhl Škarek do dvou utkání a neinkasoval. V úvodním testu 26. září při porážce na ledě New York Rangers při porážce 1:4 vystřídal ve 32. minutě za stavu 0:4 Semjona Varlamova a pochytal všech 15 střel. O šest dnů později při vítězství 2:1 nad Philadelphií také nahradil Varlamova na závěrečnou třetinu, v které už branka nepadla ani na jedné straně. Škarek kryl osm pokusů Flyers. Za tři sezony v AHL má Škarek na kontě v základní části 65 zápasů s průměrem 3,33 obdržené branky, úspěšností zákroků 89,3 procenta a dvakrát udržel čisté konto. Letos debutoval v play off a v jednom duelu měl průměr 2,54 a úspěšnost 91,2 procenta. Účastník tří mistrovství světa do 20 let má zkušenosti i z extraligy. V sezoně 2016/17 odehrál čtyři duely za Spartu. V následujícím ročníku se v extralize představil s mateřskou Duklou. Celkem má mezi elitou 27 utkání s průměrem 2,34 inkasovaného gólu, úspěšností 91,46 procenta a dvakrát udržel čisté konto. Po draftu zamířil Škarek do finské ligy do Pelicans Lahti. V ročníku 2019/20 nastupoval za Bridgeport v AHL i za Worcester v ECHL. Předminulou sezonu začal ve finské druhé nejvyšší soutěži v celku Peliitat Heinola, kde se objevil už i při působení v Lahti, a pak se vrátil do AHL. NHL NHL třikrát v Praze: Marné čekání na Jágra, skvělá show i přátelák jak z druhé ligy

