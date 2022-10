Obránce Klok končí na farmě Arizony, řeší rozvázání smlouvy

Český hokejový obránce Lukáš Klok řeší rozvázání smlouvy v NHL s Arizonou a návrat do Evropy. Vedení Coyotes v pátek sedmadvacetiletého účastníka loňského mistrovství světa v Rize a letošních olympijských her v Pekingu, který působil od začátku sezony na farmě v Tucsonu v AHL, zařadilo na nepodmíněnou listinu volných hráčů. To je krok k ukončení kontraktu.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Lukáš Klok v dresu hokejové reprezentaceFoto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Klok se vydal do Severní Ameriky po roce stráveném v Nižněkamsku v Kontinentální lize. Podepsal 14. července roční dvoucestný kontrakt na 845 tisíc dolarů, z toho 95 tisíc činil podpisový bonus. Na farmě měl zaručen příjem bral 85.500 ročně. V přípravě za Coyotes Klok nastoupil jen v jednom utkání a při domácí porážce s Anaheimem nebodoval. Na farmě v Tucsonu v AHL sehrál čtyři zápasy a vyšel naprázdno. Foto: Profimedia.cz Hokejista Lukáš Klok na ZOH v PekinguFoto : Profimedia.cz Vítkovický odchovanec hrál v KHL i za Slovan Bratislava a vrátil se tam loni po dvou letech a zisku titulu ve finském Lukko Rauma. Za Nižněkamsk si účastník letošní olympiády i loňského mistrovství světa v Rize připsal ve 48 duelech 35 bodů za šest gólů a 29 asistenci. Loni na mistrovství světa v Rize si připsal v sedmi zápasech tři body za dvě branky a jednu přihrávku. Stejnou bilanci měl i ve čtyřech utkáních na olympiádě v Pekingu. NHL Obránci Knot a Klok zamířili z Arizony na farmu do Tucsonu

Reklama