Obránce Marek Alscher putoval z přípravy Floridy zpátky do Portlandu do WHL, další beci Tomáš Hamara z Ottawy do Kitcheneru do OHL a David Špaček z Minnesoty do Sherbrooke do QMJHL a útočník Matyáš Šapovaliv z Vegas do Saginawu do OHL. Gólman Jakub Vondraš se z Caroliny vrátil do juniorského týmu Plzně.