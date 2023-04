Obránce Svozil z Columbusu bude po příchodu z Reginy z WHL debutovat v NHL

Český hokejový obránce Stanislav Svozil se ve středu přesunul z celku Regina Pats z juniorské WHL do prvního týmu Columbusu a podle webu svého dosavadního působiště by si měl v noci na pátek středoevropského času odbýt premiéru v NHL v domácím duelu s Pittsburghem. S Pats, kde působil i s kanadským favoritem letošního draftu NHL Connorem Bedardem, skončila dvacetiletému odchovanci Přerova sezona v pondělí po porážce v 1. kole play off se Saskatoonem 3:4 na zápasy.

Foto: Jan Beneš/Český hokej Český hokejový reprezentant do 20 let Stanislav Svozil.

Článek V Regině, kam zamířil z Komety Brno, působil stříbrný medailista z letošního mistrovství světa dvacítek z Halifaxu druhou sezonu. V tomto ročníku si Svozil v 56 zápasech základní části připsal 78 bodů za 11 branek a 67 asistencí. V sedmi duelech play off nasbíral 13 bodů za čtyři trefy a devět přihrávek. Columbus draftoval Svozila předloni ve třetím kole na 69. pozici. Svozil má na kontě v české extralize v dresu Komety Brno 79 zápasů a osm bodů za tři branky a pět asistencí. Loni v listopadu si na turnaji Karjala v Helsinkách proti Rusku (0:3) odbyl premiéru v seniorské reprezentaci. Představil se i na přelomu roku na mistrovství světa dvacítek v Edmontonu, v dubnu a květnu hrál na světovém šampionátu osmnáctek v americkém Friscu. Na obou turnajích zaznamenal shodně v pěti duelech jednu asistenci.

