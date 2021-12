"Dobrou zprávou pro něj je, že by se měl vrátit silnější. Bohužel se zranil v době, kdy hrál dobře a prosadil se do sestavy, takže to pro něj osobně je těžké," řekl trenér Bruce Cassidy. "Dlouho dřel na to, aby se dostal do sestavy, a stále se zlepšoval. Pokud by si udržel sebevědomí, určitě by v tom pokračoval," litoval kouč Bostonu ztráty českého obránce.