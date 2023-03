Obě své branky český útočník vměstnal do první třetiny a obě obstaral v početní výhodě. Poprvé se prosadil v 15. minutě, kdy se parádní individuální akcí prosmýkl mezi bránící čtveřicí a zakončil střelou nad rameno gólmana Marca-Andrého Fleuryho. Druhý gól přidal o tři minuty později. Po buly v útočném pásmu dostal prostor na ose hřiště a tvrdou ranou zvýšil na 3:1 pro Blues.

Washington porazil Buffalo 5:4 po nájezdech a zaznamenal důležité dva body v boji o postup do play off. Capitals se posunuli před Sabres na 10. místo Východní konference a na osmé Islanders, držící druhou divokou kartu pro postup do vyřazovacích bojů, ztrácí pět bodů. Buffalo je o bod zpět.