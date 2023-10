Příchodem do Bostonu dostala kariéra 26leté šestky draftu 2015 novou dynamiku. Zacha si v minulém ročníku vytvořil kariérní maxima v počtu bodů (57), gólů (21) i asistencí (36). Navíc už v lednu podškrábnul čtyřletou smlouvu na 19 milionů dolarů, čímž mu vedení jasně naznačilo, že s ním počítá pro větší a složitější úkoly.

A je to tady. Po odchodu Patrice Bergerona bude na Zachovi, aby převzal část jeho povinností. Protože ruku na srdce, kapitána a šestinásobného držitele Selke Trophy plnohodnotně nahradit ani nejde.

Foto: Profimedia.cz Český hokejový útočník Pavel Zacha dostane v barvách Bostonu novou roli.

Zacha by měl ale využít své sehranosti s Davidem Pastrňákem, navíc po Bergeronovi dostane i místo na první přesilovce. Bruins toho po české spojce nebudou chtít zrovna málo. Ale kouč Jim Montgomery je optimista. Zacha je podle něj úplně jiný hráč, než jaký si do Bostonu přišel zvyšovat sebevědomí po sedmi nenaplněných letech v New Jersey.

„Je to jako den a noc. Teď (Zacha) vypadá jako hráč, který se cítí ve své kůži, ví, co může nabídnout a co je potřeba udělat pro úspěch. A je přesvědčený, že ho bude mít. Minulý rok se ještě hledal, teď bude velkou součástí našeho jádra,“ tvrdil bostonský trenér.

Pokroky českého útočníka udělaly dojem i na nového kápa Bruins Brada Marchanda, který bude s českými spoluhráči naskakovat minimálně v početních výhodách.

„Pasta je jeden z nejlepších střelců v lize a Pavel udělal obrovský skok. Má neuvěřitelný přehled a je opravdu dobrý i dozadu, stejně jako Bergy,“ ocenil Marchand. „Hrálo se mi s nimi dobře. Teď ale budeme pokračovat v budování souhry. Určitě to dá ještě práci. Když máte nového centra, tak na tom musíte zamakat.“ Obzvlášť, když Bergeron byl pravák a Zacha drží hokejku nalevo.

V minulé rekordní sezoně, kdy Boston za 82 zápasů nahrabal 65 výher a 135 bodů, měli přitom Bruins až 12. nejúčinnější přesilovku s využitím 22,2 procenta. A vzhledem k tomu, jak v létě oslabili, budou hrát speciální formace mnohem větší roli.

„Přesilovky nám šly, zejména když jsme hráli Bergy, Pasta a já pohromadě. Vyhrávali jsme souboje, dostávali se k odrazům. Stejně jako jsme to dělali při hře 5 na 5. Čím větší chemii si jako lajna vytvoříte, tak se to pak projeví i v přesilovkách. Že Pavel hraje v útoku s Pastou, nám určitě pomůže. V přesilovkách to bude vidět,“ myslí si Marchand.

Pavel Zacha ➡️ David Pastrnak ➡️ James Van Riemsdyk 🚨



My goodness what a response pic.twitter.com/ETQRXXkgyK — Spoked Z (@SpokedZ) October 3, 2023

Zacha, který v Česku opakovaně vzbuzuje kontroverze odmítáním startovat na mistrovství světa, strávil uplynulé měsíce v Bostonu, kde využíval zázemí tréninkové haly Bruins. A po příchodu do předsezonního kempu to bylo znát. I díky Marchandově pomoci.

„Celé léto mi říkal, jak je třeba trénovat, a já ho u toho mohl sledovat. Snažil jsem se s ním zlepšovat. Ne nadarmo je kapitánem. Je to skvělý hráč a ví, jak s hráči mluvit. Snažil se, abych se cítil dobře, když jsem přišel na pozici centra,“ cenil si Zacha.

Na Marchanda na oplátku zapůsobila pracovní morálka hráče s číslem 18. „Trénoval strašně tvrdě a teď je to na něm vidět. V kempu vypadal úžasně. Je před ním další krok a bude zábavné ho při tom sledovat,“ usoudil bostonský kapitán.

Zacha měl v přípravě po asistenci ve všech třech utkáních, do nichž zasáhl. Jeho výkony udělaly radost nejen Montgomerymu. „Minulou sezonu jsem dostával taky hodně příležitostí, ale cítím, že letos na mě bude větší tlak. Ale co, já takové momenty vždycky vyhledávám,“ prohlásil bojovně Zacha, který se stal inspirací i pro posilu z Devils Jespera Boqvista, jenž hrál s českým parťákem už tři roky za Devils.