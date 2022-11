Připomeňme, že Miller měl původně nakročeno do Arizony. Kojoti se však dodatečně vzdali práv na amerického zadáka krátce poté, co si jej v draftu 2020 vybrali. Druhou šanci měl dostat letos v Bostonu, ten však pod palbou kritiky smlouvu vypověděl po dvou dnech.

Počínání Medvědů kritizoval také Gary Bettman, komisionář NHL, podle něhož Miller není způsobilý nastoupit do ligy. „Viděli jste to zděšení Garyho Bettmana, když se vůbec dozvěděl o tom, co má Boston za lubem?" upozorňuje Jan Škvor, který je také ve studiu v pořadu moderovaném Honzou Homolkou.