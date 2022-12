Ruskému kapitánovi Washingtonu chybí k překonání výkonu hráče přezdívaného Great One 93 gólů. Při Ovečkinově sezonním průměru 0,57 gólu na utkání by Great 8 potřeboval k odsunutí kanadské legendy na druhou pozici asi 164 zápasů. Kdybychom vzali Ovečkinův průměr za deset sezon od ročníku 2013-14, který činí 0,61, pak by to bylo ‚jen' 153 startů. Pokud tedy lídr Capitals zůstane zdravý, mohl by na čele gólové tabulky usednout někdy v prosinci 2024.

„Ale i on stárne...," řekl na adresu 37letého Rusa v rozhovoru pro Sport.cz brankář Tomáš Vokoun, který působil s Ovečkinem ve Washiongtonu v sezoně 2011-12 a jako soupeř mu čelil v NHL dalších sedm let. „Ono je nejenom těžké dávat góly, ale i udržet se na ledě bez zranění a nějakých problémů. Šanci ale má asi jako poslední, protože podle mě už se k tomu rekordu nikdo nepřiblíží," tvrdil mistr světa z let 2005 a 2010 a hned rozvedl proč.

„V dnešní době jsou kvalitnější gólmani a propracovanější defenzivní systémy. Dávat góly je teď několikanásobně těžší, než to bylo v 80. a 90. letech, kdy brankáři nebyli na úrovni jako dneska. I tréninky a hokejky byly horší. Nyní i technologie hokejek strašně pomáhá tvrdosti střelby. Pro mě ale bude Ovie nejlepší střelec v historii. Takový ten přírodní kanonýr," dodal Vokoun, byť ohledně překonání Gretzkyho rekordu zůstal skeptický.

Ovečkin má však smlouvu až do konce sezony 2025-26, tedy na dalších 292 zápasů. Pokud by kanonýr Capitals nastoupil ve všech, stačil by mu průměr 0,34 gólu na utkání, aby pokořil dokonce hranici 900 gólů. Ovečkin přitom vynechal pět a více zápasů za sezonu pouze třikrát během svých 18 let v NHL, což je při jeho fyzicky náročném stylu hry až neuvěřitelné.

„Když měl možnost hráče dohrát, tak to udělal. Jako Jardu Jágra na olympiádě ve Vancouveru (2010). Určitě to nebylo nic zákeřného. Byl prostě ve správný čas na správném místě. Tím, že to byl Jarda, tak to ale byla velká rána," vzpomínal Vokoun. „Během té doby v NHL rozdal podobných hitů spoustu, ale vždycky s rukama dole. A to se mi na něm líbí, že to nikdy nebyl zákeřný hráč. I když pro nejlepší útočníky je to těžké, když s nimi pořád někdo jezdí a hlídá je, tak to někdy nezvládnou psychicky, sekají, oplácejí, ale on hrál po většinu své kariéry sice tvrdě, ale čistě."

Pokud jde o Jágra, který v NHL vstřelil 766 branek, má 50letý Čech nad Ovečkinem stále navrch v počtu vítězných gólů. Dal jich 135, ruský hokejista 124.

Ovečkin vstřelil alespoň pět vítězných tref ve 14 ze 17 sezon, v této má na kontě tři. I kdyby už do konce ročníku 2022-23 další vítězný gól nevsítil, předstihl by Jágra na vrcholu historického žebříčku, když bude mít po zbytek smlouvy průměr čtyř vítězných gólů na sezonu.