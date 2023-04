Už minulá sezona nebyla z pohledu Pittsburghu a Washingtonu úplně ideální. Žádnou výraznou díru do světa v play off neudělaly, pakovaly se již v prvním kole. Letos je situace o poznání horší. Obě mužstva už mají po sezoně.

„Byly to výkony nahoru a dolů. Je to ale zvláštní, že zrovna Pittsburgh a Washington, dva nejstarší týmy NHL,“ přemítá hokejový expert Marek Burkert v pořadu Příklep. „Když se podíváme na rychlost dnešní NHL, tak jim možná trochu ujel vlak,“ pokračuje redaktor Sport.cz s tím, že osmička postupujících ve Východní konferenci jednoznačně budí lepší dojem.

„Teď uvidíme výkvět toho nejlepšího,“ říká s nadšením Burkert. „Strašně se těším na sérii Devils proti Rangers. Jsou tu i série, které se vlastně hrály už loni. Například Toronto proti Tampě, kde tipuji postup Toronta. Bude to ale mít hrozně těžké, protože se říká: nikdy v play off nesázej proti Tampě, může se ti to vymstít,“ naráží Burkert na dva Stanley Cupy Lightning i loňskou cestu Tampy, která se zastavila až ve finále proti Coloradu.