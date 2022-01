Washington

Vancouver ve druhé části třemi góly nepříznivé skóre otočil. Dvěma trefami se o obrat postaral Pettersson, jenž nejprve v 21. minutě srovnal a o čtyři minuty později poslal Canucks poprvé v zápase do vedení. "Vím, čeho jsem schopen. Úvod sezony mi sice tolik nevyšel, ale doufám, že mi dnešní góly trochu pomohou. S dnešním zápasem jsem velmi spokojený," řekl Pettersson, na jehož branky závěru druhé třetiny navázal Bo Horvat. Kanadský útočník se v 39. minutě prosadil přesnou ranou z prostoru mezi kruhy a poslal Canucks do dvoubrankového vedení.

Ve třetí části snížil po rychlé přesilovkové kombinaci Tom Wilson, více ale domácí nestihli. V závěru zápasu zpečetil výhru Vancouveru 4:2 střelou do prázdné branky J. T. Miller. "Myslím, že jsme odehráli výborný zápas. Ve třetí třetině jsme trochu couvli, ale poctivou defenzivní činností jsme dokázali zápas dovést do úspěšného konce. Každý odvedl svou práci a dobře nám fungovala přesilovka, v podobném duchu musíme pokračovat i do dalších zápasů," zhodnotil duel trenér Vancouveru Bruce Boudreau.