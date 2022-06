NY Rangers - Tampa Bay 1:3 Stav série 2:3 Palát šťastně vystřelil důležitou výhru! Šampioni mají nakročeno do dalšího finále NHL

Ondřej Palát vystřelil hokejistům Tampy Bay důležitou výhru! Český útočník zlomil 1:50 minuty před vypršením základní hrací doby pátého finále play off Východní konference na ledě New York Rangers nerozhodný stav 1:1 a úřadující šampioni NHL nakonec zvítězili 3:1. V sérii se po třetím vítězství v řadě ujali vedení 3:2 na zápasy a o postupu do finále celé soutěže proti Coloradu mohou rozhodnout už v sobotu v domácí areně. Palát si v posledních třech zápasech připsal pět bodů (3+2) včetně dvou vítězných branek.

Foto: Brad Penner, Reuters Český útočník Tampy Bay Ondřej Palát slaví svůj vítězný gól v pátém utkání finále Východní konference NHL na ledě New York Rangers.Foto : Brad Penner, Reuters

Článek První gól padl v polovině utkání, když se prosadil domácí bek Ryan Lindgren střelou od levého mantinelu k bližší tyči. Ještě ve druhé třetině vyrovnal ranou od modré čáry Michail Sergačev a po jeho nahození Palát rozhodl v čase 58:10. Ale ne hokejkou, puk změnil směr od kolene českého hráče a zapadl do sítě. Rodák z Frýdku-Místku rozhodl i třetí zápas v sérii, tehdy udeřil 42 sekund před koncem. Výhru zpečetil Brandon Hagel při hře Rangers bez gólmana. Palát skóroval potřetí v řadě, počtvrté v sérii a s osmi zásahy v play off je mezi střelci už v elitní desítce. Za ním je se sedmi trefami Filip Chytil, který minulý zápas po střetu s Victorem Hedmanem nedohrál, ale dal se na páté utkání série s Tampou dohromady a v sestavě Rangers nechyběl. Připravujeme další podrobnosti Finále Východní konference play off NHL - 5. zápas: New York Rangers - Tampa Bay 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) Branky: 31. Lindgren - 38. Sergačev, 59. Palát, 60. Hagel. Střely na branku: 25:27. Diváci: 18 006. Hvězdy zápasu: 1. Sergačev, 2. Vasilevskij (oba Tampa Bay), 3. Lindgren (NY Rangers). Stav série: 2:3.

