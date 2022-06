"Měli jsme dobré střídání. Zbývaly dvě minuty, šel jsem před branku a trefilo mě to do kolenního chrániče. Byla to skvělá střela Sergieho," řekl Palát o klíčovém momentu zápasu. "Nebylo to nic mimořádného, ale jednoduchá akce, kterou nacvičujeme pořád. Chlapi jdou do branky, obránci střílí. Náš kapitán (Steven Stamkos) říká: 'Dělejte tohle častěji a víc, odměna přijde'. Jeho slova se naplnila," pochvaloval si Sergačev, první hvězda zápasu.