GLOSA: Nenápadný Pan Někdo. Palát je poklad

Za posledních sedm zápasů play off posbíral jednatřicetiletý útočník osm bodů a jeho zásluhou tým obhájců Stanley Cupu ze západní Floridy drží v sérii konferenčního finále s New York Rangers stav 2:2.

Za deset sezon co hraje NHL, nastřílel rodák z Frýdku-Místku v play off 44 gólů. Víc během stejného období dával jen spoluhráč Kučerov (51). Až za Palátem jsou opěvované superstar Alexandr Ovečkin, Sidney Crosby, Nathan MacKinnon... a všichni ostatní.

"Podívali jste se na jeho statistiky? V mých očích bych ho za hvězdu označil. Je to velký hráč, který to prokazuje ve velkých chvílích. A to přece hvězdy dělají," řekl Maroon.

"Vidíme to už tolik let. Je to tichý kluk. Nic neříká. Ale do každého střídání dává všechno," cení si Cooper.